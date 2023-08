Partenariat avec la Turquie pour écraser les réseaux de passeurs

«Comme je l’ai dit de manière claire, nous devons tout faire pour écraser les réseaux de passeurs et arrêter les bateaux», a déclaré la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman. «Notre partenariat avec la Turquie, un ami proche et un allié, permettra à nos services de travailler ensemble sur ce problème international.»

Lutte contre l’immigration illégale

En pleine crise du coût de la vie et à un an d’élections décisives pour le parti conservateur au pouvoir, le gouvernement britannique brandit la lutte contre l’immigration illégale comme une priorité et multiplie les annonces censées permettre de réduire – pour l’instant en vain – le nombre de traversées dans la Manche.