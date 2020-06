Libre-échange

Accord avec l’Indonésie: référendum en passe d’aboutir

Le texte référendaire qui dénonce l’accord de libre-échange entre la Suisse et l’Indonésie conclu en décembre dernier a récolté suffisamment de signatures.

Le Parlement a adopté le 19 décembre dernier l’accord liant la Suisse et l’Indonésie. Il prévoit des franchises douanières pour les produits échangés, huile de palme inclue. Keystone/archives

Le Parlement a adopté le 19 décembre dernier l’accord liant la Suisse et l’Indonésie. Il prévoit des franchises douanières pour les produits échangés, huile de palme inclue. Pour les référendaires, ce texte est mauvais pour l’environnement et pour les paysans, en Indonésie et en Suisse, car il entraînera une augmentation des importations.