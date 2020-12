Suisse : Accord-cadre: le Conseil fédéral doit avoir les mains libres

Le Conseil national a balayé mercredi deux motions du groupe UDC qui tentaient d’enterrer le projet ou exigeaient des clarifications sur les trois principaux points en suspens.

«Atteinte aux intérêts suisses»

De plus amples avancées ne sont pas connues. Mais le groupe UDC, opposant de toujours à l’accord institutionnel, ne compte pas rester les bras croisés. Il a déposé deux motions pour tenter de faire valoir son point de vue et exigé qu’elles soient traitées lors d’une session extraordinaire.

Moins vindicatif, le second texte exigeait des clarifications sur les trois principaux points en suspens, à savoir les aides d’Etat, le niveau de protection des salaires et la directive relative au droit des citoyens de l’Union. Celles-ci doivent, aux yeux de l’UDC, être fixées de manière contraignante dans le texte de l’accord.

«Voie bilatérale essentielle»

Le parti conservateur s’est trouvé bien isolé. Ses deux textes ont été rejetés par 142 voix contre 52 pour le premier et 111 voix contre 68 et 19 abstentions pour le second. Et peu d’orateurs ont accepté de répondre à ses questions.

L’UDC confond souveraineté et isolement, a critiqué quant à lui Nicolas Walder (Verts/GE). L’accord avec l’UE est un facteur de paix, stabilité et sérénité pour les entreprises et les citoyens. «Poursuivre et renforcer la voie bilatérale est essentiel à notre pays», a complété Elisabeth Schneider-Schneiter (PDC/BL). Elle doit être renforcée et non affaiblie.