Europe : Accord-cadre: le Conseil fédéral doit se positionner

En raison de la votation sur l’initiative de limitation, la Commission européenne avait suspendu ses exigences pour la conclusion de l’accord-cadre. Mais le Conseil fédéral doit remettre l’ouvrage sur le métier.

Une fenêtre

Les relations entre l’UE et le Royaume-Uni périclitent toujours davantage et un Brexit sans accord devient de plus en plus probable. Et même si un accord est conclu, celui-ci ne serait que très rudimentaire. Par ailleurs, sur le plan de la politique extérieure, l’UE ne fait pas non plus bonne figure sur les dossiers turc et bélarusse.