Suisse-UE - Accord-cadre: le Conseil fédéral jette l’éponge

«Les discussions avec l’UE n’ont pas permis d’aboutir aux solutions dont la Suisse a besoin concernant la directive relative au droit des citoyens de l’Union, la protection des salaires et les aides d’État», explique le Conseil fédéral dans un communiqué mercredi. Or ces points sont essentiels pour la Suisse. «Sans les améliorations souhaitées, il serait notamment impossible de garantir l’effet de protection des mesures d’accompagnement actuelles», écrit-il.

Ursula von der Leyen informée

Poursuivre la voie bilatérale

La décision de ne pas conclure cet accord met fin à un processus de négociations de sept ans. Le Conseil fédéral est conscient que l’absence d’accord implique des inconvénients. Pour limiter les conséquences négatives, il a commencé il y a un certain temps déjà à planifier et à mettre en œuvre des mesures d’atténuation, précise-t-il.

Même sans accord institutionnel, la Suisse reste pour l’UE un partenaire fiable et engagé, estime le Conseil fédéral. Elle contribue de manière constructive à un partenariat fonctionnel, qui demeure dans l’intérêt des deux parties, souligne-t-il. Celui-ci s’engagera pour un déblocage rapide des crédits nécessaires à la 2e contribution de la Suisse au Parlement, et cherchera à finaliser au plus vite le protocole d’entente avec l’UE.

En outre, le Conseil fédéral va proposer à l’UE l’ouverture d’un dialogue politique dans le but de définir et d’accompagner des priorités communes dans l’optique de la coopération future. Il s’efforcera aussi de trouver avec l’UE des solutions aux problèmes concrets, afin d’éviter au mieux les frictions dans l’application des accords bilatéraux. Parallèlement, la Conseil fédéral a chargé le département fédéral de Justice et police d’analyser l’opportunité d’adapter de manière autonome le droit suisse dans le but de stabiliser les relations bilatérales.