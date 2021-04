Suisse-UE - Accord-cadre: poursuite des négociations demandée

Au terme de la réunion de vendredi à Bruxelles, Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ont constaté que des divergences importantes subsistaient entre la Suisse et l’UE.

Le gouvernement doit intensifier les discussions à tous les niveaux et émettre des propositions pour les trois points qui restent à éclaircir, a indiqué la présidente de la commission Tiana Moser (PVL/ZH) à l’issue d’une rencontre avec le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. La majorité de la commission est persuadée qu’un accord est possible.

Il faut continuer à avoir un espoir, l’enjeu est trop important pour la Suisse et son économie, a ajouté Laurent Wehrli (PLR/VD). La commission estime en outre qu’elle doit accompagner ce processus de négociation Une minorité émet néanmoins des «réserves fondamentales sur l’accord», a relevé Tiana Moser. Elle estime aussi que les divergences avec l’UE sont importantes et qu’il revient au Conseil fédéral, et non aux commissions, d’évaluer la situation. Pour elle, les négociations devraient être arrêtées.