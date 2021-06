Genève - Accord conclu dans la colère pour l’académie du Servette

«Tristes et déçus de ne pas avoir été écoutés», une quarantaine de personne a protesté mardi aux Evaux, où la Fondation a signé la convention. Ils ont accusé les promoteurs du projet d’avoir fourni des informations «tronquées» aux riverains sur la réalité du complexe prévu dans le parc. «C’est énorme ce qui se prépare ici, avec un bâtiment de deux étages sur rez, des terrains de foot qui prendront le pas sur des espaces publics et sur la nature, a déploré Geneviève. Les lieux ne sont pas adaptés au projet.» Riverain lui-aussi, Louis s’inquiète d’une hausse du trafic aux abords du site et craint la fin de «l’esprit des Evaux», que les secteurs réservés à l’académie anéantiraient, selon lui. «Ici, c’est un parc pour tous! On y vient en famille pour pique-niquer ou se promener.» Pas question pour les adversaires du complexe de lâcher la partie: «On se battra jusqu’au bout, en faisant opposition sur opposition aux autorisations de construire.»