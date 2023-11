Accord confidentiel entre Google et Apple révélé à un procès

Google verse à Apple plus que les 30% de commission prélevés dans son App Store.

L’information devait rester confidentielle. Elle a fini par être révélée lors du procès antitrust qui oppose actuellement Google au gouvernement américain. Témoignant devant le Ministère de la justice à Washington en défense du géant technologique, Kevin Murphy, professeur à l’Université de Chicago et principal expert économique de l’unité Alphabet (maison mère de Google) a laissé échappé que Google versait à Apple 36% des revenus générés par l’affichage de publicités lors de recherches effectuées via le navigateur web Safari de la marque à la pomme, rapporte Bloomberg. Le principal avocat de Google, John Schmidtlein, ayant tressailli lorsque cette information censée rester secrète a été révélée publiquement, laisse présager qu’il s’agit du pourcentage exact. Si le montant du chèque n’a pas été révélé, il se compte sans aucun doute en milliards de dollars. En 2021, Google aurait en effet déjà versé quelque 18 milliards de dollars à Apple.

L’agence indique que dans un document déposé la semaine dernière au tribunal, Google, qui comme Apple s’opposait à la divulgation de ce type d’informations, a fait valoir qu’elle «nuirait de manière déraisonnable à la position concurrentielle de Google par rapport à ses concurrents et à d’autres contreparties».

Le partenariat entre les deux firmes qui fait de Google le moteur de recherche par défaut de Safari remonte à 2002, rappelle Bloomberg. Il s’agit de l’un des plus importants pour Google, puisque le navigateur web d’Apple est le logiciel de navigation par défaut de l’iPhone, smartphone le plus utilisé aux États-Unis et largement exporté dans le monde.