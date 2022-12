Climat : Accord dans l’Union européenne sur une vaste réforme du marché carbone

Fin des «droits à polluer» gratuits des industriels, taxation des émissions liées au chauffage et aux voitures, fonds social pour la transition... L’Union européenne (UE) a trouvé un accord dimanche sur une vaste réforme de son marché carbone, pièce maîtresse du plan climat européen. Après une trentaine d’heures d’âpres pourparlers, les négociateurs du Parlement européen et des Etats membres de l’UE ont conclu dans la nuit un accord pour relever les ambitions et étendre le champ d’application du marché carbone, selon un communiqué du Parlement.

«Fonds social pour le climat»

Autre point controversé: la Commission proposait de créer un second marché du carbone (ETS2) pour le chauffage des bâtiments et les carburants routiers. Effarés de l’impact social d’un tel surcoût, les eurodéputés plaidaient pour réserver d’abord cette mesure aux immeubles de bureaux et poids lourds. Au final, les ménages paieront bien un prix du carbone sur les carburants et sur le chauffage au gaz ou au fioul à partir de 2027, mais ce prix sera plafonné jusqu’en 2030, et si la flambée actuelle des prix énergétiques se poursuivait, l’application sera repoussée d’un an. Les recettes de ce nouveau marché viendront notamment alimenter un «Fonds social pour le climat», doté de 86,7 milliards d’euros, créé pour aider les ménages et entreprises vulnérables dans la transition énergétique.