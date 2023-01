Colombie : Accord de cessez-le-feu avec les principaux groupes armés

Le gouvernement colombien a conclu un cessez-le-feu de six mois avec les cinq principaux groupes armés opérant dans le pays.

Le gouvernement colombien a conclu un cessez-le-feu de six mois avec les cinq principaux groupes armés opérant dans le pays - la guérilla de l’ELN, les dissidents des FARC et des gangs de trafiquants de drogue, a annoncé le président Gustavo Petro. «Nous avons convenu un cessez-le-feu bilatéral avec l’ELN, la Segunda Marquetalia, l’état-major central, les AGC (Autodéfense gaïtanistes de Colombie) et les forces d’autodéfense de la Sierra Nevada, du 1er janvier au 30 juin 2023, dont la prolongation dépendra des progrès réalisés dans les négociations» a affirmé le chef de l’État dans un tweet diffusé à la veille du Nouvel-An. La trêve conclue bilatéralement était le principal objectif du gouvernement dans le cadre de son initiative de «paix totale» pour mettre fin au conflit qui persiste malgré la dissolution des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 2017.