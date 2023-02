Guerre en Ukraine : Accord de l’UE sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes

Equation délicate

La présidence suédoise n’a pas détaillé les prix plafonds contenus dans l’accord. Des informations complémentaires sont attendues plus tard dans la soirée de vendredi. La Commission européenne avait proposé que, dans les transactions entre la Russie et les pays tiers, le prix des produits raffinés «premium» (vendus plus cher que le pétrole brut, comme le diesel ou le kérosène) soit plafonné à 100 dollars le baril, et celui des produits lourds (mazout...) à 45 dollars le baril, selon une source diplomatique. Mais selon des sources diplomatiques, la Pologne et les Etats baltes réclamaient un niveau encore plus bas du plafond pour pénaliser davantage Moscou.