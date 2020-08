Soudan : Accord de paix entre le gouvernement et les rebelles

L’accord de paix paraphé entre le gouvernement soudanais et les rebelles doit mettre fin à 17 ans de guerre civile ayant mis le pays à genoux.

Une cérémonie formalisant un accord entre les dirigeants soudanais au pouvoir à Khartoum depuis un an et quatre mouvements de guérilla a débuté lundi à Juba, au Soudan du Sud.

Le général Abdel Fattah al-Burhane, qui préside le Conseil souverain à la tête du pays, le premier ministre Abdallah Hamdok et cinq ministres devaient assister à la cérémonie, présidée par le chef de l’Etat du Soudan du Sud Salva Kiir et qui a débuté vers 08 h 30 GMT. Plusieurs délégations étrangères étaient également attendues.

«Le rêve est devenu réalité après des efforts considérables qui ont permis d’arriver à un accord de paix entre le gouvernement et le Front révolutionnaire soudanais (FRS)», a affirmé dimanche Tutkew Gatluak, chef des médiateurs et conseiller du président du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité.

Un an de négociations

Un an aura été nécessaire pour arriver à cet accord, tant était profonde la méfiance et ardus les dossiers.

Avant la cérémonie officielle, les représentants des différentes parties ont apposé ce week-end leurs initiales sur les huit protocoles constituant l’accord de paix: sécurité, propriété foncière, justice transitionnelle, réparations et compensations, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et des déplacés.