Soudan : Accord de paix historique entre Khartoum et quatre mouvements rebelles

Après 17 années de conflits, particulièrement meurtriers au Darfour, plus de 300’000 morts, le Soudan a signé un accord de paix avec plusieurs mouvements rebelles.

Après des mois de négociations, cet accord a été paraphé en deux temps lors d’une cérémonie à Juba, au Soudan du Sud: d’abord par les mouvements rebelles du Darfour, où la guerre débutée en 2003 a fait — surtout au cours des premières années — au moins 300’000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l’ONU. Puis par le mouvement rebelle du Kordofan-Sud et du Nil bleu, où la guerre a affecté un million de personnes.

Premier succès

Encore plus symbolique: les ennemis d’hier, Mohamed Hamdan Daglo et les chefs des mouvements rebelles, regroupés au sein du Front révolutionnaire soudanais (FRS) se sont serré la main et ont même initié quelques pas de danse.

Désormais, pour le chef rebelle du Mouvement pour la Justice et l’Égalité Gibril Ibrahim, «le principal défi» est aussi «de mettre en application cet accord et de pouvoir le financer».

Long chemin

«Il pose les fondations d’une paix durable et de la stabilité au Darfour et dans les autres régions minées par les conflits», a de son côté réagi dans un communiqué la «Troïka» (États-Unis, Grande-Bretagne, Norvège).

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué l’accord. Il «félicite le peuple soudanais pour cette réalisation historique et les parties aux négociations pour leur volonté politique et leur détermination à œuvrer en faveur de l’objectif commun de la paix», a indiqué un communiqué de ses services.

Mais c’est aussi aux réfugiés et aux déplacés qu’il s’est adressé. «C’est votre paix. L’accord signifie que vous devez retourner dans vos villages et y vivre en paix», a-t-il dit.

Un an aura été nécessaire pour arriver à cet accord, tant la méfiance était profonde et les dossiers ardus.

Les rebelles et le gouvernement ont paraphé au total huit protocoles constituant l’accord de paix: sécurité, propriété foncière, justice transitionnelle, réparations et compensations, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et des déplacés.