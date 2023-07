Remboursement: Accord de principe entre l’Argentine et le FMI sur la dette

Le gouvernement argentin et le Fonds monétaire international (FMI) ont annoncé dimanche être parvenus à un accord de principe sur les modalités de remboursement de la dette argentine de 44 milliards de dollars (38 milliards de francs).

«Les équipes du ministère argentin de l’Économie, de la Banque centrale et du FMI ont finalisé les principaux aspects du travail technique sur la prochaine révision», ont déclaré les deux parties sur leurs comptes Twitter. Ils se sont mis d’accord «sur les principaux objectifs et paramètres qui serviront de base à un accord au niveau des services dont la finalisation, attendue dans les prochains jours, permettra ensuite de passer à la révision du programme de l’Argentine», ont-elles ajouté.

«L’accord vise à consolider l’ordre budgétaire et à renforcer les réserves, en reconnaissant le fort impact de la sécheresse, les dommages causés aux exportations et aux recettes fiscales du pays», ont-ils déclaré. Une équipe du gouvernement d’Alberto Fernandez s’est rendue à Washington le 16 juillet pour tenter d’assouplir les objectifs d’un accord sur le refinancement de la massive dette du pays conclu avec le FMI en 2022, ainsi que pour obtenir les décaissements prévus.

Réserves monétaires en chute libre

L’Argentine, où doivent se dérouler des élections présidentielle et législatives en octobre, n’a pas atteint les objectifs d’accumulation de réserves internationales et de réduction du déficit fiscal fixés pour les premier et deuxième trimestres de cette année.