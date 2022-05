Législatives en France : «C’est exceptionnel mais c’est aux électeurs de rendre ça historique»

Forte d’un accord conclu dans la nuit avec les Verts, La France insoumise veut lundi aller plus loin en reprenant les négociations avec le Parti socialiste et le Parti communiste.

Avec la création de la «Nouvelle union populaire écologique et sociale», les protagonistes des longues négociations entre Europe Écologie Les Verts (EELV) et La France insoumise (LFI) ont clamé en chœur leur satisfaction dans les matinales radio et télé lundi matin. «C’est exceptionnel mais c’est aux électeurs de rendre ça historique» avec une «victoire» aux législatives de juin, a déclaré sur BFMTV Julien Bayou, secrétaire national d’EELV. «Nous avons posé un premier acte très fort» à l’union de gauches bien plus souvent divisées, a-t-il salué.