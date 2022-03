Tarifs douaniers : Accord entre Washington et Londres sur l’acier et l’aluminium

Des tarifs douaniers punitifs sur l’acier et l’aluminium britanniques avaient été imposés en 2018 par l’ancien président Donald Trump. C’est désormais du passé.

Washington a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec le Royaume-Uni pour mettre fin aux tarifs douaniers punitifs sur l’acier et l’aluminium britanniques, qui avaient été imposés en 2018 par l’ancien président Donald Trump et aux représailles britanniques sur les produits américains.

«Cet accord essentiel contribuera non seulement à assurer la viabilité à long terme de nos industries de l’acier et de l’aluminium, à protéger les emplois américains mais encore il lèvera également les droits de douane mis en place en rétorsion sur plus de 500 millions de dollars d’exportations américaines vers le Royaume-Uni, y compris les spiritueux, divers produits agricoles et des biens de consommation», ont indiqué la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo et l’ambassadrice au Commerce Katherine Tai dans un communiqué commun.