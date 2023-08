Guerre en Ukraine: Accord fiscal gelé par Poutine: Berne n’est pas mise au parfum

Vladimir Poutine a gelé des accords fiscaux liant la Russie à 30 pays, dont la Suisse, considérés comme «hostiles». Moscou justifie cette mesure par des «violations des intérêts économiques légitimes et d’autres intérêts de la Fédération de Russie», comme l’indique un décret publié mardi sur le portail juridique russe et cité par plusieurs agences de presse. Les accords visent à éviter la double imposition et l’évasion fiscale, notamment avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Suisse.