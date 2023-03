Environnement : Accord «historique» à l’ONU pour protéger les océans de la planète

L’accord trouvé à l’ONU sur le premier traité international de protection de la haute mer est «un moment historique pour nos océans», a salué dimanche le commissaire européen à l’Environnement, Virginijus Sinkevicius, se disant «très fier» de ce résultat. «Nous franchissons une étape cruciale pour préserver la vie marine et la biodiversité qui sont essentielles pour nous et pour les générations à venir», a indiqué le responsable européen à l’AFP.

Enfin un accord

Les États membres de l’ONU se sont enfin mis d’accord samedi sur le premier traité international de protection de la haute mer, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l’humanité. Après plus de 15 ans de discussions, la troisième «dernière» session à New York a finalement été la bonne, ou presque.

Les délégués ont finalisé le texte au contenu désormais gelé sur le fond. Le contenu exact du texte n’a pas été publié dans l’immédiat mais les militants l’ont salué comme étant un tournant décisif pour la protection de la biodiversité. «C’est un jour historique pour la conservation et le signe que dans un monde divisé la protection de la nature et des personnes peut triompher sur la géopolitique», a déclaré Laura Meller, de Greenpeace.

«Pour les générations à venir»

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a félicité les délégués, saluant une «victoire pour le multilatéralisme et pour les efforts mondiaux visant à contrer les tendances destructrices qui menacent la santé des océans, aujourd’hui et pour les générations à venir.»

La haute mer commence où s’arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes et n’est donc sous la juridiction d’aucun État. Même si elle représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la planète, elle a longtemps été ignorée dans le combat environnemental, au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques.