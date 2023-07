Transport maritime: Accord international pour réduire la pollution

Un accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du fret maritime, secteur très polluant, a été conclu par les pays membres de l’Organisation maritime internationale (OMI), mais il est jugé décevant par les ONG écologistes. Ce texte obtenu par l’AFP vendredi prévoit des objectifs «indicatifs» (donc non contraignants) de réduction des émissions polluantes d’au moins 20% d’ici à 2030, mais avec en vue moins 30%, et d’au moins 70% d’ici à 2040, avec en ligne de mire moins 80%, comparé à 2008.

En 2018, l’OMI avait donné aux transporteurs l’objectif de réduire leurs émissions de CO2 de 50% en 2050 par rapport à 2008. Mais l’Union européenne réclamait lors des négociations cette semaine un objectif plus ambitieux de zéro émission nette en 2050 avec deux étapes intermédiaires: réduction de 29% en 2030 et 83% en 2040.

Les Îles-États du Pacifique, particulièrement menacées par le réchauffement climatique, voulaient des objectifs encore plus ambitieux, et étaient soutenues par les États-Unis et le Canada: -96% d’ici à 2040. Les ONG écologistes de leur côté demandaient -50% d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2040.