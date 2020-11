Manche : Accord Londres/Paris pour freiner l’immigration clandestine

Des patrouilles supplémentaires et des nouveaux moyens technologiques seront déployés le long des plages françaises dans le cadre d’un nouvel accord entre Paris et Londres visant à mettre un terme à l’immigration clandestine par la Manche.

Ces derniers mois, de plus en plus de migrants ont tenté de rejoindre la Grande-Bretagne par cette voie dangereuse et très fréquentée. Quatre décès ont été recensés en 2019, et sept depuis le début de l’année. Le dossier a été source de tension, le Royaume-Uni accusant la France de ne pas s’impliquer suffisamment pour empêcher les traversées.