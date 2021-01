États-Unis : Accord nucléaire: Washington met la pression sur Téhéran

Le nouveau chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a conditionné le retour des États-Unis dans l’accord sur le nucléaire iranien au respect de ses engagements par Téhéran.

«L’Iran a cessé de respecter ses engagements sur plusieurs fronts. Cela prendra un certain temps, s’il prend cette décision, de revenir dans les clous, et il faudra aussi du temps pour que nous puissions évaluer s’il respecte ses obligations. Nous en sommes loin, c’est le moins que l’on puisse dire», a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse.

«Ensuite, nous utiliserions cela comme un point de départ pour bâtir, avec nos alliés et partenaires, ce que nous avons appelé un accord plus durable et plus fort, pour gérer plusieurs autres sujets qui sont très problématiques dans la relation avec l’Iran», a réaffirmé Antony Blinken. «Mais nous en sommes loin», a-t-il insisté.