Genève: Accord reconduit avec Uber, qui va verser des millions

Alors que le récent accord passé avec Uber semblait se fissurer au fil des jours – certains accusaient l’entreprise de ne pas remplir ses obligations – le géant américain peut continuer d’exercer au bout du lac. Après «d’intenses» négociations achevées tard jeudi entre l’Etat, les syndicats et Uber, un terrain d’entente «satisfaisant toutes les parties» a pu être trouvé, a souligné vendredi le Département genevois de l’économie.

Uber battu en justice

Le 30 mai dernier, le Tribunal fédéral avait tranché: les chauffeurs Uber sont des employés, et non des indépendants – ce que la multinationale américaine avait toujours contesté. La décision, qui validait la position adoptée fin 2019 par la justice genevoise, possédait un effet rétroactif sur cinq ans. Le 3 juin, le Canton annonçait donc qu’Uber était interdit d’exercer au bout du lac jusqu’à ce que la société se soit mise en règle, notamment en payant à ses chauffeurs les arriérés de vacances et de cotisations sociales.