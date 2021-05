Genève - Accord retardé pour l’Académie du Servette FC

Le Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux, à Onex (GE)

La convention pour l’installation provisoire de l’Académie du Servette FC au centre sportif des Evaux, à Onex (GE), aurait dû être ratifiée ce mardi. Elle ne le sera pas avant début juin, a annoncé le Canton. Celui-ci a indiqué que «ce délai, décidé par le conseil de la Fondation des Evaux, vise à finaliser les concertations en cours, afin de tenir compte des inquiétudes exprimées par les communes et les associations».

Le club grenat doit quitter son site actuel de Balexert, où sera érigé le futur cycle d’orientation du Renard. Le Grand Conseil vient de donner son aval au chantier, qui doit débuter l’an prochain. Suite à l’ échec en 2019 devant le peuple du projet du Pré-du-Stand, au Grand-Saconnex, le centre de formation du football genevois chapeauté par le Servette FC cherche un nouveau lieu d’accueil. Une solution provisoire, aux Evaux, a suscité l’ opposition de plusieurs communes et de riverains . Dans leur ligne de mire: l’impact environnemental du projet et les nuisances potentielles, notamment en matière de mobilité. Les opposants ont aussi estimé ne pas avoir été tenus suffisamment au courant du développement du dossier.

Le report de la signature de la convention n’aura «pas d'impact majeur sur le calendrier prévu pour le déménagement des équipes de l'académie», a indiqué le Département genevois de la cohésion sociale. Par ailleurs, la Fondation des Evaux, le Canton et l'Association du Servette FC ont convenu de «rendre publics le projet de convention et, plus globalement, le projet d'accueil des équipes de la relève élite du football». Une demi-journée de consultation publique aura ainsi lieu à la salle Belvédère des Evaux, le 12 mai de 16h00 à 20h00.