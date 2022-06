Uber reprend ses activités à Genève: L’Etat revendique un accord «sans compromis» mais les taxis grognent

Pour rappel, le secteur des taxis (ndlr: autre qu’Uber) a jugé que la conseillère d’Etat Fabienne Fischer, chargée du Département cantonal de l’économie et de l’emploi (DEE), avait «coulé» le dossier en négociant avec la compagnie américaine, après le récent verdict du Tribunal fédéral qui donnait pleinement raison à l’Etat genevois. Pour les juges de Mon-Repos, Uber est un employeur, qui doit désormais – et rétroactivement – payer les charges sociales de ses chauffeurs, considérés comme des salariés, ainsi que les rémunérations minimums en vigueur au bout du lac.

Triple condition

Passé le 10 juin dernier entre le géant californien, le DEE et le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), l’accord indique qu’Uber peut à nouveau exercer, sous conditions.

Le texte en liste trois. Le premier: Uber reconnaît «qu’à ce jour, elle est exploitant d’entreprise de transport au sens de l’art.4, let. c LTVTC (ndlr: la Loi cantonale sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur)». En clair, l’entreprise a des obligations vis-à-vis des chauffeurs, considérés comme des employés et non des indépendants.