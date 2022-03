France : Accord sur les droits voisins entre Google et la presse française

Les «droits voisins du droit d’auteur» doivent rémunérer les extraits de presse qui apparaissent dans les pages de résultats de Google.

Google a signé un accord avec la presse quotidienne française pour rémunérer celle-ci au titre des «droits voisins», une avancée majeure dans un dossier qui empoisonne depuis plus de deux ans les relations entre la presse française et le géant américain.

S’agissant de Google, les droits voisins doivent rémunérer les extraits de presse qui apparaissent dans les pages de résultats du moteur de recherche. Leur mise en place s’est révélée être une rude bataille, tant le principe était combattu par les géants du net, et Google en particulier.

«Étape historique»

L’accord annoncé jeudi entre Google et l’Alliance pour la presse d’information générale (Apig), qui regroupe près de 300 titres de presse quotidienne nationale, régionale et locale, remplace ainsi un précédent accord annoncé en janvier 2021. Celui-ci avait été rendu inopérant par une décision de l’Autorité de la concurrence en juillet 2021, condamnant Google à 500 millions d’euros d’amende pour ne pas avoir négocié «de bonne foi» avec les éditeurs de presse.

Le nouvel accord annoncé jeudi est en tout cas «une étape historique dans la mise en œuvre» des droits voisins, ont souligné Google et l’Apig dans un communiqué commun. Il «fixe les principes» pour une rémunération de la presse «sur la base de critères transparents et non discriminatoires», ont-ils expliqué.