Roumanie : Accord sur un gouvernement de coalition après deux mois de crise

Le parti libéral et le parti socio-démocrate ont trouvé un accord pour former un gouvernement. Le poste de Premier ministre devrait être assuré en alternance.

Les libéraux au pouvoir en Roumanie et leurs anciens rivaux sociaux-démocrates ont abouti à un accord dimanche pour former un gouvernement de coalition, deux mois après le début d’une grave crise politique en pleine flambée de la pandémie. Ces deux formations, qui avaient déjà partagé le pouvoir entre 2012 et 2014 avant de se brouiller, ont également décidé d’une «rotation» inédite des Premiers ministres, jusqu’aux législatives de décembre 2024.

Le candidat des libéraux (PNL) Nicolae Ciuca et celui des sociaux-démocrates (PSD) Marcel Ciolacu devraient ainsi se succéder à la tête de l’exécutif, avec un mandat d’un an et demi chacun. «Nous avons achevé les pourparlers sur la structure politique du futur gouvernement», a déclaré aux journalistes M. Ciolacu, à l’issue d’une rencontre avec le PNL et le parti de la minorité hongroise (UDMR), partenaire dans cette coalition.