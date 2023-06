L'UE adopte un nouveau paquet de sanctions contre la Russie

Ces mesures, adoptées par les ambassadeurs des 27 à Bruxelles, comprennent à la fois des sanctions individuelles et «des mesures visant à lutter contre le contournement», a indiqué la Suède qui assure la présidence tournante du Conseil de l’UE. L’objectif est d’éviter que des biens interdits d’exportation vers la Russie ne trouvent un chemin pour approvisionner le complexe militaire russe.

Dissuader la réexportation vers Moscou

La proposition initiale de la Commission avait en particulier identifié huit firmes chinoises accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie. Après discussions avec Pékin, cinq d’entre elles ont été retirées de la liste mais trois firmes basées à Hong Kong restent ciblées, car elles sont russes, a-t-on expliqué de source diplomatique. Une société iranienne, deux compagnies des Emirats Arabes Unis, deux firmes basées en Ouzbekistan, une en Arménie et une en Syrie sont également concernées.

L’UE cherche à dissuader les firmes étrangères et les pays tiers d’aider Moscou en réexportant vers la Russie des biens utilisables par le complexe militaro-industriel russe, notamment les semi-conducteurs et les circuits intégrés.

Une liste de produits de 155 pages

Le 11e paquet cible ainsi les réfrigérateurs, les imprimantes, les calculatrices électroniques et d’autres produits qui «contribuent au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité». La liste compte 155 pages.