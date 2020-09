Genève : Accord trouvé entre Payot et Migros concernant la vente de livres

Le conflit entre les librairies Payot et la société coopérative au sujet de la vente de livres pendant le semi-confinement est à présent réglé.

Dès lors, Payot SA a retiré sa plainte et la procédure pénale a été classée.

Don pour l’association «Lire et écrire»

Payot SA avait obtenu des mesures provisionnelles et supraprovisionnelles le 24 avril pour faire cesser immédiatement ces ventes. Dans un communiqué commun diffusé vendredi, Payot SA et Migros Genève indiquent avoir trouvé un accord. «Sans aucune reconnaissance de responsabilité, Migros Genève a décidé de verser le bénéfice perçu sur la vente de livres à l’association «Lire et écrire"", indiquent-ils.