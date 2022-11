COP27: «Accord trouvé» sur la question des dégâts climatiques

Environnement : À la COP27, un «accord trouvé» sur les dégâts climatiques

Lors de la conférence sur le climat en Égypte, un fonds spécifique dédié aux «pertes et dommages» liés au réchauffement climatique a été approuvé samedi.

Un enjeu sensible qui risque de se chiffrer en milliers de milliards.

Un accord a été trouvé sur l’épineuse question des dégâts climatiques subis déjà par les pays pauvres à la COP27 , la conférence sur le climat de Charm el-Cheikh , a annoncé samedi une source européenne. «Un accord a été trouvé» sur la création d’un fonds spécifique dédié à ces «pertes et dommages» qui «dirige» les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables, a indiqué cette source à l’AFP.

Cette annonce donne l’espoir que cette 27e conférence internationale sur le climat, qui semblait au bord de l’échec samedi matin, soit sauvée. «Plutôt pas d’accord qu’un mauvais accord», avait lancé le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans devant la presse. «Nous sommes inquiets de certaines des choses que nous avons vues et entendues au cours des dernières 12 heures», a-t-il dit, ajoutant que l’objectif des Européens était de garder «en vie» la limite de réchauffement de 1,5 °C, objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris.

Pétrole et gaz absents

Le document réaffirme les objectifs de l’accord de Paris de 2015, qui vise à limiter le réchauffement de la planète «nettement en dessous de 2 °C» par rapport à l’ère pré-industrielle, et si possible à 1,5 °C. Le texte souligne que les impacts du dérèglement climatique seraient bien moins importants à 1,5 °C et affiche l’importance de poursuivre les «efforts» pour respecter cette limite.