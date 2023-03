Vaud: Accord trouvé sur les taxes de séjour entre Airbnb et une série de communes 

La conformité entre les règles locales et les plateformes internationales est toujours un casse-tête, mais un pas vient d’être franchi dans le canton de Vaud concernant la perception des taxes de séjour. Dès le 1er avril, la plateforme encaissera un montant fixe de 3 fr. par nuitée et par personne, qu’elle reversera par le truchement de l’Union des communes vaudoises (UCV) aux communes signataires de cet accord.

Pour Airbnb, l’intérêt est de n’avoir qu’un interlocuteur ainsi que de «soutenir l’économie locale et contribuer à un tourisme responsable», indique la plateforme dans un communiqué. Du côté de l’UCV, on se réjouit du fait que «ce mécanisme contribue à rendre effectif une égalité de traitement entre les professionnels de l’hébergement et les particuliers qui recourent à cette plateforme».