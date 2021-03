Cette Fribourgeoise, 21 ans à l’époque, a avoué qu’elle fumait de l’herbe quotidiennement et elle a spontanément remis aux agents une boîte contenant 34,8 g de cannabis. Alors qu’elle était auditionnée, son copain est revenu sur place et il s’en est pris verbalement aux policiers. Pour ne pas que la situation s’envenime davantage, la jeune femme a été conduite au poste.

Une enquête a été ouverte et la police a découvert que le couple s’adonnait au trafic de marijuana et de cocaïne. Son rôle à elle consistait principalement à conduire pour effectuer les achats et fournir les clients lorsque monsieur était absent. Finalement, elle a été reconnue coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamnée à 4 mois de prison avec sursis. Elle écope aussi de 500 francs d’amende. Le procureur a fait preuve d’une certaine clémence, en retenant, dans son ordonnance, que la jeune femme avait agi «sous l’emprise de son ami». Ce dernier sera jugé séparément.