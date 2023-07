Royaume-Uni: «Accro» à ses 800 tatouages qui lui pourrissent la vie

Melissa Sloan est couverte d'encre des pieds à la tête: la mère de famille britannique compte en effet 800 tatouages et en est complètement accro. Elle se fait faire ainsi au moins trois nouveaux dessins par semaine. Mais plus au salon de tatouage car plus aucun établissement ne veut réaliser ses souhaits. C'est donc son compagnon qui dessine sur sa peau.

Surtout sur le visage: la quadragénaire adore les tatouages faciaux et a déjà recouvert deux fois ses tatouages initiaux. Et elle n'envisage pas de s'arrêter là, puisqu'elle fait tout pour devenir la femme la plus tatouée du monde et entrer dans le livre des records.