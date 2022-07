En Chine : Accro à son téléphone, une fausse couche précipite son licenciement

Un fonctionnaire chinois a été limogé pour négligence - et «dépendance aux jeux vidéo» - après la fausse couche d'une femme qui s'était vu refouler d'un hôpital en plein confinement.

Un fonctionnaire chinois a été limogé pour négligence - et «dépendance aux jeux vidéo» - après la fausse couche d'une femme qui s'était vu refouler d'un hôpital en plein confinement, ont annoncé les autorités. Li Qiang, le directeur du Centre des urgences médicales de la grande cité historique et touristique de Xi'an (nord), faisait partie des responsables politiques réprimandés en janvier en raison du scandale. La femme, sur le point d'accoucher, s'était vu refuser l'accès à un hôpital de la ville de 13 millions d'habitants sous prétexte qu'elle n'avait pas de test PCR valide, en plein confinement l'hiver dernier.

Le scandale de sa fausse couche, dont des images avaient été publiées sur internet, avait déclenché un tollé et un intense débat sur l'application parfois trop zélée de certaines restrictions contre le Covid-19. Li Qiang a été démis de ses fonctions, exclu de la fonction publique, du Parti communiste (PCC) au pouvoir et son dossier a été transmis à la justice, a indiqué mardi la branche locale du gendarme disciplinaire du PCC. Le communiqué l'accuse de négligence et de corruption.