Rwanda

Accrochage armé entre l’amée et des inconnus venus du Burundi

Un échange de tirs a opposé dans la nuit de vendredi à samedi les forces de défense rwandaises à des inconnus qui ont pénétré au Rwanda par le Burundi où ils ont ensuite fui après avoir été repoussés.

«Les assaillants armés ont attaqué depuis le Burundi et ils ont fui dans la même direction, laissant derrière eux quatre des leurs tués et divers équipements militaires, comme des armes et les radios de transmission», a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée rwandaise, le lieutenant-colonel Innocent Munyengango. Le porte-parole a fait état de trois blessés légers dans les rangs rwandais. L'attaque s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi dans le district de Nyaruguru (Sud), frontalier du Burundi.