Circulation perturbée Accrochage sur l’A1: de l’essence déversée sur la route

Un accrochage entre un camion et deux voitures a fortement perturbé la circulation jeudi sur l’autoroute A1, en direction de Lausanne. L’accident, signalé aux forces de l’ordre vaudoises à 11h37, est survenu entre Versoix et Coppet. Les pompiers ont dû intervenir en raison d’une pollution à l’hydrocarbure. «C’est de la taule froissée et un réservoir percé. Mais ce type d’incidents prennent vite du temps à régler car il faut nettoyer la chaussée avant de pouvoir libérer les lieux», explique Alexandre Bisenz, porte-parole de la police cantonale vaudoise. L’incident n’a fait aucun blessé.