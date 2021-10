Italie : Accrochages entre police et anti-pass à Trieste

La police a utilisé lundi des canons à eau et des gaz lacrymogènes à Trieste, un port du nord-est de l’Italie, contre des manifestants protestant contre le pass sanitaire.

3 millions de travailleurs non vaccinés

Même si plus de 85% des Italiens de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui les rend éligibles pour le pass, on estime à environ trois millions le nombre de travailleurs non vaccinés.