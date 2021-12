Football : Accroché, l’Atalanta voit la Juventus se rapprocher

Face à un Genoa qui n’a pas cadré un seul tir, Remo Freuler et ses coéquipiers n’ont pas trouvé la solution (0-0). Quatrièmes, ils gardent quatre points d’avance sur les Turinois, vainqueur de Cagliari 2-0.

Moise Kean, en quête d’un but en championnat depuis plus de deux mois, va partir en vacances l’esprit plus léger après avoir débloqué le match pour les Bianconeri d’une tête opportuniste juste avant la pause (40e). En l’absence de Chiesa et Dybala, espérés pour la reprise en janvier, l’ex-attaquant du Paris SG a poussé au fond des filets un tir de Federico Bernardeschi détourné par un défenseur sarde.

La «Dea», en quête de rebond après la claque à domicile contre l’AS Rome (1-4), a perdu juste avant le repos son attaquant colombien Duvan Zapata, touché à la cuisse, remplacé par son compatriote Luis Muriel. Et malgré une nette domination (17 tirs au but à 1, mais seulement 3 cadrés), l’équipe de Gian Piero Gasperini a buté contre un Genoa compact et solide. L’Atalanta abandonne ses premiers points en déplacement après six victoires consécutives et Shevchenko décroche sa deuxième unités en sept matches depuis sa nomination début novembre.