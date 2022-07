Euro féminin : Accrochée par l’Islande, l’Italie ne gagne toujours pas

Les Islandaises ont ouvert la marque dès la 3e minute par Karolina Lea Vilhjalmsdottir, à la suite d’une longue touche de Sveindis Jane Jonsdottir et un dégagement raté de la capitaine italienne Sara Gama, passée par le PSG et aujourd’hui à la Juventus

Mais loin d’être abattues, les Italiennes ont pris le jeu à leur compte et se sont créé de nombreuses occasions, péchant toutefois dans la finition. Les Azzurre ont tout de même fini par égaliser sur l’action suivante par Valentina Bergamaschi (62e), d’un plat du pied sur un centre en retrait de Barbara Bonansea.

Cette dernière a plus tard tiré sur le poteau (73e) lors d’un final débridé au cours duquel chaque équipe aurait pu l’emporter. Pour ces deux nations la qualification se jouera lors de la 3e et dernière journée, le lundi 18 juillet, à 21h00: l’Islande affrontera la France et l’Italie la Belgique.