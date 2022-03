Guerre en Ukraine – Accueil à Genève: «Dans dix jours, nous n’aurons plus de place»

«L’urgence est réelle», a alerté vendredi le conseiller d’État, Thierry Apothéloz, chargé de la cohésion sociale, lors d’un point presse sur l’accueil et l’hébergement des réfugiés ukrainiens dans le canton. Le magistrat était aux côtés du directeur général de l’Hospice général, Christophe Girod. Il a rappelé la réaction immédiate du Conseil d’État, qui a constitué un groupe de travail.

Actuellement, 14’000 réfugiés sont arrivés en Suisse d’Ukraine, dont 450 ont été attribués au canton par le Service d’État aux migrations. Parmi eux, 335 ont été enregistrés à l’Hospice général, a indiqué Christophe Girod. Un différentiel qui s’explique par le fait que certains arrivent et sont logés dans des familles qu’ils connaissent. La majorité sont des femmes et des enfants.

«Personne n’est laissé dans la rue»

Un centre d’enregistrement a été ouvert au Bouchet, notamment avec des infirmières des HUG qui font une première évaluation médicale, et un lieu d’accueil principal reçoit les réfugiés dans les locaux de l’armée du Salut, à la rue Verdaine. «Personne n’est laissé dans la rue», a relevé le directeur de l’Hospice. Par ailleurs, des personnes font de l’orientation à la gare Cornavin.

Si l’Organisation suisse d’accueil des réfugiés (OSAR) a déclaré 1800 lits dans des familles d’accueil disponibles, du côté de l’Hospice, «nous ne disposons aujourd’hui plus que de 800 lits et nous logeons 70 personnes par jour, a relaté Christophe Girod. Donc dans dix jours, nous n’aurons plus de place.»