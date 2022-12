Berne : Accueil de réfugiés: certaines admissions sont suspendues

Berne a suspendu l'accueil des réfugiés vulnérables décidé dans le cadre du programme de réinstallation en partenariat avec l'ONU, faute de capacités en suffisance. «Le programme de réinstallation ne sera pas remis en cause, seules les admissions seront temporairement suspendues», a déclaré lundi à l’AFP le porte-parole du Secrétariat d’Etat aux migrations, Lukas Rieder, via un courriel. Il confirme ainsi des informations parues dans des articles du «Temps» et de la «NZZ am Sonntag».