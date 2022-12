Températures hivernales : Accueil des sans-abri: Lausanne et Berne sous pression

Pas de différence à Zurich, Bâle et Lucerne

Thomas Hänni, directeur adjoint de La Marmotte, suppose que la hausse généralisée des prix a joué un rôle cette année. «De plus en plus de personnes ayant des bas salaires et des sans-papiers, sans travail et sans argent se retrouvent dans le besoin. Ces cas d’urgence représentent presque un tiers de notre capacité depuis dix jours.» Même si des places d’accueil supplémentaires ont été créées à Lausanne, le responsable craint que les limites des capacités soient atteintes si les températures restent très basses.