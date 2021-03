«C’est la fin du ping-pong de la dignité humaine à Genève», a déclaré le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, chargé du Département de la cohésion sociale, en présentant ce mercredi un projet de loi sur l’aide aux sans-abris. Après des années de bisbilles et de flou, en l’absence de base légale pour définir clairement qui - entre communes et Canton – a la responsabilité de prendre en charge cette population précarisée, les autorités municipales et l’Etat de Genève ont trouvé un accord.