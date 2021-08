Zurich : Accueil d’un poids lourd au Zoo de Zurich

Un rhinocéros de 2,5 tonnes a été accueilli au Zoo de Zurich. Venant d’Allemagne, il est en quarantaine avant de découvrir son nouveau lieu de vie.

Dès la fin de sa quarantaine de dix jours, le pachyderme va progressivement faire connaissance avec son nouvel environnement et les autres rhinos, Tanda, Teshi, Talatini et Ushindi. Le but est que Kimba perpétue la race. Mais pas sûr que ça fonctionne car l’animal n’a pas encore eu la chance d’être papa. «Nous espérons que ce rhino se sentira bien dans son nouvel environnement et que le bon air du Zürichberg l’incitera à se reproduire» a déclaré le directeur du zoo zurichois, Severin Dressen.