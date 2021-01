Lausanne : Accueil et repas pour les démunis déplacés à Beaulieu

Alors que les températures hivernales se font mordantes, la capacité de la structure d’accueil de jour a été réduite de plus de moitié, en raison de la pandémie. Pour remédier à la situation, la Ville a trouvé des locaux bien plus vastes.

Aussi, afin de continuer à offrir un lieu aux personnes les plus fragiles, et avec le soutien du Canton de Vaud, la Ville a décidé de déplacer temporairement cette prestation, a-t-elle communiqué mardi. De plus, en partenariat avec le Sleep-In et la Fondation Mère Sofia, et avec le soutien de la Protection civile, les horaires d’accueil ont pu être élargis. Ainsi, les usagers pourront fréquenter ce lieu de 8h30 à 18h, tous les jours. Ils y trouveront un lieu d’écoute et de conseils, une permanence infirmière, des collations et un repas à midi. Puis, de 19h à 22h, c’est la Soupe populaire de la Fondation Mère Sofia qui prendra le relais, pour le repas du soir.