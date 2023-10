Accueil extrafamilial: Trop chères, les crèches bernoises peinent à se remplir

Conséquence: ce manque d’occupation a poussé Berne à augmenter ses tarifs, en juin dernier. Or, c’est justement le prix de la crèche qui freine les parents, selon un monitoring récent des autorités. Déjà confrontés à l’inflation, la majorité d’entre eux considèrent les frais de garderie comme une «charge importante» de leur budget et se rabattent sur les grands-parents pour s’occuper des enfants.

Seuls les parents qui gagnent bien leur vie peuvent encore se permettre la crèche. Et même ceux-là ont tendance à réduire le nombre de jours de garde. «Après déduction des impôts, des frais de garde et des abonnements aux transports publics, il ne reste presque plus rien du salaire de ma femme», explique ainsi un père diplômé de l’université.