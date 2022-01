Emirats arabes unis – Accueil mitigé pour le nouveau week-end du samedi au dimanche

Émirats arabes unis : Accueil mitigé pour le nouveau week-end du samedi au dimanche

Afin de le rendre plus attractif pour les entreprises étrangères, les Émirats arabes unis ont reculé le week-end d’un jour. Mais le secteur privé n’est pas très chaud pour travailler le vendredi, jour de prière.

Et depuis le 1er janvier, la semaine de travail a aussi été réduite à quatre jours et demi, jusqu’au vendredi à midi, pour les employés du secteur public , certains arrêtent même le vendredi à midi. Du coup, la grande prière hebdomadaire débute désormais une heure p l us tard, comme ici, à Dubaï, ce vendredi.

Avec l’abandon du week-end le vendredi, jour de la grande prière dans les pays musulmans, les Émirats sont ainsi devenus le seul État du Golfe à s’aligner sur la majorité des pays occidentaux, le rendant plus attractif pour les entreprises et travailleurs étrangers.

Et depuis le 1er janvier, la semaine de travail a aussi été réduite à quatre jours et demi, jusqu’au vendredi à midi, pour les employés du secteur public et les écoles. La grande prière hebdomadaire débute désormais le vendredi, après 13h00, dans ce pays, l’un des plus influents du Golfe.