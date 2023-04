«Marche Bleue»: Accueil triomphal à Berne pour les marathoniennes du climat

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour accueillir quatre militantes du climat ayant effectué une marche de 224 kilomètres à travers la Suisse pour exiger une action climatique plus ambitieuse.

Parties de Genève

Les quatre femmes – la professeure d’université Julia Steinberger, l’avocate Irene Wettstein, l’infectiologue Valérie d’Acremont et la politologue Bastienne Joerchel – étaient parties de Genève pour leur «Marche Bleue» le 1er avril. Le but de la marche était d’appeler la Suisse à faire plus pour respecter l’Accord de Paris de 2015.