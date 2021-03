France : Accusation de «viol»: Darmanin se confronte à la plaignante

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, était au tribunal judiciaire de Paris vendredi, pour une confrontation avec la femme qui l’accuse de «viol».

Gérald Darmanin est arrivé en voiture avec ses avocats, Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich, peu avant 14 heures. La plaignante, Sophie Patterson-Spatz, arrivée un peu avant à pied, était accompagnée de ses conseils Elodie Tuaillon-Hibon et Marjolaine Vignola.

Nouvelle magistrate pour ce dossier

En janvier 2018, une enquête est ouverte suite à une nouvelle plainte de Sophie Patterson-Spatz. Celle-ci est entendue trois jours plus tard. Gérald Darmanin est lui convoqué en audition libre, et confirme avoir eu une relation sexuelle avec Sophie Patterson-Spatz, mais selon lui, librement consentie et à l’initiative de la plaignante: «Il n’y a eu aucune contrepartie». L’enquête est classée moins d’un mois plus tard pour «absence d’infraction».