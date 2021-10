Affaire Epstein – Accusations ciblant le prince Andrew: la police décide d'en rester là

Royaume uni : Affaire Epstein: les accusations du prince Andrew en restent là

La police britannique dit avoir examiné les éléments à charge du prince Andrew, accusé par une Américaine de 38 ans, aujourd’hui, et mineure au moment des faits, d’avoir participé à un trafic sexuel.

Virginia Giuffre affirme que le prince Andrew est «l’un des hommes puissants» à qui elle a été «remise dans un but sexuel» quand elle a été la victime entre 2000 et 2002, à partir de l’âge de 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel le financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l’été 2019.