Mali : Accusations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Une Commission internationale établie par l’ONU affirme que l’armée malienne a commis des «crimes de guerre» à la suite du coup d’Etat en 2012.

L’armée malienne a commis des «crimes de guerre» et plusieurs groupes armés des «crimes contre l’humanité», indique la Commission internationale sur le Mali établie par l’ONU dans un rapport transmis aux membres du Conseil de sécurité et obtenu en exclusivité par l’AFP.

Etablie en janvier 2018, cette commission, composée de la Suédoise Lena Sundh, du Camerounais Simon Munzu et du Mauricien Vinod Boolell, a enquêté sur la période 2012-2018. Elle a remis mi-2020 son rapport au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui l’a transmis la semaine dernière aux 15 membres du Conseil de sécurité.

Amalgames

En 2012, les militaires maliens s’étaient emparés du pouvoir par un coup d’Etat censé enrayer la déroute de l’armée face aux rebelles indépendantistes et djihadistes dans le Nord, mais qui l’a en fait précipitée, plongeant le pays dans une crise qui se poursuit.

En 2012-2013, les forces de sécurité et de défense se sont rendus coupables d’«assassinats» visant «particulièrement les membres des communautés touareg et arabe», les associant aux rebelles indépendantistes et aux groupes djihadistes.